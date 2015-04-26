Явка на выборах президента Казахстана превышает 86 процентов - ЦИК
16:59, 26 апреля 2015Мир
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Явка избирателей на досрочных выборах президента Казахстана на 18.00 по местному времени составила 86,69%, заявил член Центральной избирательной комиссии Марат Сарсембаев.
В Казахстане выбирают президента / yvision.kz
"Согласно данным, представленным областными и городов Алма-Ата и Астана избирательными комиссиями, по состоянию на 16.00 бюллетени получили 86,69% от общего количества избирателей, включенных в списки", — сообщил Сарсембаев.
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Как отмечает РИА Новости, на предыдущих президентских выборах в апреле 2011 года явка на 18.00 по местному времени составила 84%.
В выборах участвуют три кандидата: президент Нурсултан Назарбаев, руководящий страной с 1989 года, секретарь ЦК Коммунистической народной партии Тургун Сыздыков и председатель федерации профсоюзов Абельгази Кусаинов.
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