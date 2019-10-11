Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

Нобелевский комитет считает, что именно сейчас усилия Абий Ахмеда по достижению мира заслуживают признания и нуждаются в поддержке.

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2019 год стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Об этом решении объявил в пятницу, 11 октября, Норвежский нобелевский комитет в Осло.

Эфиопский премьер был награжден "за усилия в достижении мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу разрешить пограничный конфликт с соседней Эритреей".

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize#NobelPeacePrizepic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019

Кроме того, Абий Ахмед "инициировал важные реформы в Эфиопии, дающие многим гражданам надежду на лучшую жизнь и светлое будущее", отметил Норвежский нобелевский комитет, отмечает dw.com.

По его мнению, именно сейчас усилия Ахмеда заслуживают признания и нуждаются в поддержке. Комитет выразил надежду, что Нобелевская премия мира "укрепит его в его важной работе во имя мира и примирения".

Конфликт между Эритреей и Эфиопией продолжался с 1998 по 2000 годы, его жертвами стали десятки тысяч человек.

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В 2018 году премьер-министр Эфиопии и президент Эритреи Исайяс Афеворки заключили мирный договор и договорились сотрудничать в нескольких сферах, в том числе в экономической.

Премия мира - предпоследняя в нобелевском цикле и единственная, которую объявляют не в Стокгольме, а в Осло. Лауреатов в последней номинации - экономике - назовут 14 октября.

Торжественная церемония вручений Нобелевских премий пройдет 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

В 2018 году Нобелевская премия мира была вручена врачу из Конго Денису Муквеге и иракской правозащитнице и активистке Наде Мурад.