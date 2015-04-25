Землетрясение в Непале унесло более 1100 жизней, есть погибшие в Китае, Индии и Бангладеш
Количество погибших в результате землетрясения в Непале превысило 1200 человек.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника непальской полиции, число установленных жертв в Непале составило 1170 человек, 36 человек погибли в Индии, 12 на Тибете, четверо - в Бангладеш.
Индийский премьер Нарендра Моди сообщил об отправке в Непал военно-транспортного самолета с тремя тоннами гуманитарной помощи и команды спасателей из 40 человек.
Читайте такжеВ Непале произошел самое мощное за 80 лет землетрясение, число погибших приближается к 800Ранее власти Непала объявили чрезвычайное положение и попросила мировое сообщество о помощи.
Разрушительное землетрясение силой около 8 баллов произошло в Непале с эпицентром в 80 километрах от столицы страны Катманду.
В результате землетрясения упала построена в 1832 году 60-метровая башня Дхарахара, построенная когда-то королевой Непала в столице страны. В Катманду также разрушено много древних деревянных индуистских храмов.
В Гималаях из-за землетрясения сходят лавины.