Землетрясение в Непале унесло более 1100 жизней, есть погибшие в Китае, Индии и Бангладеш

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника непальской полиции, число установленных жертв в Непале составило 1170 человек, 36 человек погибли в Индии, 12 на Тибете, четверо - в Бангладеш.

Индийский премьер Нарендра Моди сообщил об отправке в Непал военно-транспортного самолета с тремя тоннами гуманитарной помощи и команды спасателей из 40 человек.

Читайте такжеВ Непале произошел самое мощное за 80 лет землетрясение, число погибших приближается к 800Ранее власти Непала объявили чрезвычайное положение и попросила мировое сообщество о помощи.

Разрушительное землетрясение силой около 8 баллов произошло в Непале с эпицентром в 80 километрах от столицы страны Катманду.

В результате землетрясения упала построена в 1832 году 60-метровая башня Дхарахара, построенная когда-то королевой Непала в столице страны. В Катманду также разрушено много древних деревянных индуистских храмов.

В Гималаях из-за землетрясения сходят лавины.