Власти Непала объявили чрезвычайное положение и просят помощи

Число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Непале, эпицентр которого находился неподалеку от столицы страны Катманду, перевалило за 800, сообщает российская служба Би-би-си со ссылкой на власти.

Полиция полагает, что эта цифра может вырасти еще, потому что многие люди получили серьезные угрожающие жизни травмы, и многие по-прежнему находятся под разрушенными зданиями.

Читайте такжеКоличество погибших в результате землетрясения в Непале превысило 900: новые подробностиВласти объявили в стране чрезвычайное положение и заявили, что им потребуется помощь международного сообщества.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в 77 километрах от столицы страны Катманду. Десятки людей оказались под обломками рухнувшей из-за землетрясения древней башни в Катманду.

В результате землетрясения рухнули многие здания, аэропорт столицы страны Катманду закрыт, нарушено транспортное сообщение.

Землетрясение вызвало сход лавин на Эвересте.