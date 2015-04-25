Количество погибших в результате землетрясения в Непале превысило 900: новые подробности

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника местной полиции.

Еще 34 человека погибли в Индии и один в Бангладеш.

Индийский турист Девьяни Пант был в кафе в Катманду, когда "столики начали дрожать", а картины падать со стен. "Я закричал и выбежал наружу ... Сейчас мы собираем тела погибших и отвозим живых в больницы", - рассказал он.

Читайте такжеВ Непале произошло самое мощное за 80 лет землетрясение, число погибших приближается к 800Как сообщил чиновник туристической сферы, по меньшей мере 10 человек погибли из-за лавины, накрывшей тысячный лагерь альпинистов, которые собирались покорять Эверест.

В результате землетрясения упала построена в 1832 году 60-метровая башня Дхарахара, построенная когда-то королевой Непала в столице страны. В Катманду также разрушено много древних деревянных индуистских храмов.

"Я видел три тела монахов, заблокированных обломками здания около монастыря", - рассказал Пант.

Поскольку отголоски землетрясения (афтершоки) продолжают ощущаться, много местных жителей не возвращается в дома, а остается на улице.