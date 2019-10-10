Süddeutsche Zeitung: В Германии по вине Чернобыля до сих пор растут радиоактивные грибы

Почва в нескольких регионах Баварии до сих пор заражена из-за радиоактивных дождей, которые прошли там 33 года назад после аварии на ЧАЭС.

Прошло более чем три десятилетия после ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но до сих пор отдельные виды диких грибов в Баварии сильно заражены радиоактивным цезием. Об этом объявила Федеральная служба радиационной защиты Германии.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, речь идет о таких видах грибов, как ежовик желтый, гигрофор, польский и белый грибы.

«В экстремальных случаях в одном блюде из таких грибов может содержаться столько цезия-137, сколько человек может потребить вместе с другой аграрной продукцией за целый год», - сказала президент службы Инге Паулине.

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«Если хотите поддерживать влияние радиационного облучения на как можно более низком уровне, вам не стоит есть виды грибов из регионов высокого заражения», - посоветовала она.

Согласно данным Федеральной службы радиационной защиты Германии, самая высокая концентрация радиоактивного цезия наблюдается в районах Баварского леса близ города Ингольштадт, а также регионах Берхтесгарденер-Ланд и Миттенвальд. Все эти немецкие места были заражены после аварии на Чернобыльской АЭС.

Издание поясняет, что в почвах лесов радиоактивные изотопы сохраняются дольше, чем, например, на территориях, где достаточно ветрено. Некоторые виды грибов впитывают вещества из глубоких слоев почвы.

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После катастрофы в Чернобыле 26 апреля 1986 года упомянутые регионы Баварии были в десять раз более зараженными, чем, например, север Германии. Период полураспада цезия-137 составляет 30 лет. Поэтому только через 30 лет можно будет наблюдать его снижение в почвах на немецкой территории.