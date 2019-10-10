Операция Турции в Сирии: среди первых погибших восемь мирных жителей - СМИ

По данным турецких СМИ, с начала операции турецкие военные уничтожили 55 "террористических целей".

Не менее 11 человек погибли в ходе турецкой операции на севере Сирии, среди которых - восемь мирных жителей.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

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В свою очередь турецкая газета Daily Sabah отмечает, что с начала операции турецкие военные уничтожили 55 "террористических целей".

Как сообщал УНИАН, Турция начала операцию «Источник мира» на территории Сирии. Цель операции, по словам Эрдогана, борьба с террористическим «Исламским государством» и курдскими формированиями в районе южной границы Турции. Операция позволит обеспечить зону безопасности на границе с Сирией, что позволит сирийским беженцам вернуться домой, добавил президент Турции.

Намерения Турции начать операцию против курдов — союзников США были раскритикованы в Вашингтоне. Президент Дональд Трамп предостерег Эрдогана от начала операции.