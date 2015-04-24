МИД РФ назвало саммит Восточного партнерства "антироссийским"

Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

"Россия очень отрицательно к этому относится. Мы будем следить за тем, как будет проходить саммит в Риге, но уже очевидно, что наша реакция будет достаточно жёсткой и принципиальной. Мы видим, куда движется это «партнёрство» и какие оттенки приобретает с учётом позиций участников программы, прежде всего, со стороны Европейского союза", - заявил он.

Читайте такжеМинистры стран ЕС и стран Восточного партнерства обсудят будущий саммит в РигеПо его словам, "смысл «партнёрства» определенно имеет ярко выраженную антироссийскую направленность".