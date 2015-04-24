Касьянов передал конгрессу США "список Немцова"

Сопредседатель партии РПР-ПАРНАС, экс-премьер России Михаил Касьянов в ходе визита в США передал в конгресс список журналистов российских телеканалов, которых, по его мнению, нужно добавить к так называемому списку Магнитского и против которых нужно ввести американские санкции, пишет Русская служба BBC.

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Оппозиционный политик не уточнил фамилии тех, кто вошел в список, но подчеркнул, что это журналисты, которые участвовали в травле Бориса Немцова.

Накануне визита Касьянова в США появилась информация, что в список, подготовленный самим Касьяновым и членом федерального политсовета партии Владимиром Кара-Мурзой, попали журналисты Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Аркадий Мамонтов, Андрей Караулов, Константин Семин, гендиректоры телеканалов Владимир Кулистиков и Олег Добродеев, а также депутат Госдумы Алексей Пушков, который также является тележурналистом.

"Мы встречались с руководителями комитетов по иностранным делам сената и палаты представителей конгресса США, лидерами партийных фракций", - сообщил Касьянов, добавив, что теперь американские законодатели должны решить, подходят ли эти люди для черного списка.

"Мы считаем, что подходят, поскольку речь, на наш взгляд, идет о нарушениях прав человека… Нарушители прав человека должны быть в черном списке. Но в моей стране они не могут быть призваны к ответственности, потому что генеральная прокуратура ничего не делает в этом направлении", - подчеркнул Касьянов.

По мнению Касьянова, причиной создания списка стало то, что в России сейчас вообще нет свободной прессы, а люди, попавшие в список - это не журналисты, а пропагандисты.

Помимо этого, выступая в вашингтонском Совете по международным отношениям, Касьянов раскритиковал российские власти за отсутствие реформ в сфере экономики, и заявил, что лишь положение в экономике может оказать влияние на решения, которые принимает президент Путин.