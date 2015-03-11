Бывший российский премьер призвал Запад усилить санкции против РФ

Об этом он заявил, выступая в Европейском парламенте, сообщает РИА Новости.

Касьянов считает правильным введение Западом санкций против России.

"Мы, российские демократы, полностью поддерживаем это. И я призываю вас ввести больше санкций против отдельных лиц", — добавил Касьянов.

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В то же время он высказал мнение, что новые секторальные санкции вряд ли были бы целесообразными сейчас, когда появилась надежда на выполнение Минских договоренностей по Украине.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангела Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

15 февраля Порошенко объявил о прекращении огня, но боевики все время нарушали режим перемирия.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.