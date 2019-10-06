В Москве горело здание российского МИД (видео)

Возгорание произошло в подвале здания МИД РФ.

В Москве 5 октября вечером загорелось здание российского Министерства иностранных дел на Смоленской площади.

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По данным источника Интерфакс-Россия возгорание произошло в подвале здания, по меньшей мере один человек мог пострадать.

Собеседник агентства добавил, что в подвале МИД проводились ремонтные работы.

В пресс-службе российского МЧС подтвердили, что получили сообщение о возгорании в здании на Смоленской площади. "Подразделения прибыли на место. Проводится проверка", - сказали там, но не уточнили подробности.

Позже в самом МИДе заявили, что пожар локализован, а пострадавших нет.