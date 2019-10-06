В Москве горело здание российского МИД (видео)
04:13, 06 октября 2019Мир
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Возгорание произошло в подвале здания МИД РФ.
Здание МИД России / REUTERS
В Москве 5 октября вечером загорелось здание российского Министерства иностранных дел на Смоленской площади.
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По данным источника Интерфакс-Россия возгорание произошло в подвале здания, по меньшей мере один человек мог пострадать.
Собеседник агентства добавил, что в подвале МИД проводились ремонтные работы.
В пресс-службе российского МЧС подтвердили, что получили сообщение о возгорании в здании на Смоленской площади. "Подразделения прибыли на место. Проводится проверка", - сказали там, но не уточнили подробности.
Позже в самом МИДе заявили, что пожар локализован, а пострадавших нет.
У здания МИД на Смоленке КУЧА пожарных машин с мигалками pic.twitter.com/WM6UnS3qcD— チム—ルセ (@Timque) October 5, 2019
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