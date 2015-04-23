Frankfurter Allgemeine: «Теперь целью террористов стали христиане»

Об этом пишет Михаэла Вигель в статье под названием «Теперь целью террористов стали христиане», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Со времени терактов в Париже в январе этого года во Франции органами безопасности было сорвано пять террористических атак. Об этом Мануэль Вальс заявил в четверг утром на радиостанции "Франс Интер". Для премьер-министра Франции сценарий угрозы резко изменился: «В первый раз» террористы стремились задеть за живое христианское большинство, «католиков Франции». «Совершить преступление против церкви – означает совершить преступление против символа Франции», сказал Вальс во время визита в католической общине Сен-Сир в Вильжюиф, одном из расположенных на юге пригородов Парижа.

Случайно пойманный подозреваемый террорист, 24-летний алжирский студент, изучающий информатику, по версии следствия, планировал кровопролитие во время воскресной мессы в церкви Сен-Сир, а также в соседнем городе Сен-Терез в Вильжюиф. Находящаяся под давлением полиция выслеживает его сообщников. «В январе должны были пострадать свобода слова, силы правопорядка и евреи, теперь целью террористов стали христиане», сказал премьер-министр.

Подозреваемый террорист, по данным следствия, получал приказы из-за рубежа, предположительно, из Сирии. Он сказал, что был в контакте с Аль-Каидой и с террористической организацией «Исламское государство». По данным полиции, после первых запутанных объяснений молодой человек отказался на допросе от всех своих заявлений. Однако, из его комнаты в студенческом общежитии в 13-м округе Парижа были изъяты компрометирующие материалы, в том числе подробные планы двух церквей и исламистская пропаганда.

45 тысяч католических культовых мест в стране

«То, что могло бы произойти в прошлое воскресенье, это шок для всех нас», сказал премьер-министр. До сих пор большинство христианских церквей специально не охраняются, в отличие от всех еврейских организаций и синагог в стране. Только туристические достопримечательности, такие как Нотр-Дам де Пари и базилика Сакре-Кёр в Париже охраняются полицией и солдатами в рамках анти-террористической операции «Вижипират». «По всей стране есть 45 тысяч католических культовых мест, невозможно поставить по два полицейских перед каждой церковью», сказал пресс-секретарь Конференции католических епископов, Оливье Рибадо Дюма. «Мы должны сохранять спокойствие и не поддаваться страху», сказал он.

Вальс заявил, что, согласно последним данным, во Франции в 1573 году французы были причастны к террористической сети. 442 француза воевали в Сирии во время гражданской войны. «Угроза еще никогда не была столь значительной. Еще никогда за всю историю мы не сталкивались с такого рода терроризмом», сказал Вальс.

Вальс защищает новый закон о разведке

Премьер-министр поддержал спорный закон, который предоставит разведке больше возможностей для контроля. В то же время он признал, что новая атака не может быть исключена на сто процентов. «Нет, конечно, нет», сказал Вальс. Франция подверглась нападению за такие ценности, как свобода и демократия. Поэтому, необходимо вести войну с терроризмом.

Заместитель председателя Национального фронта (FN), Флориан Филиппо, упрекнул левое правительство в том, что они не принимают достаточно жестких мер. Подозреваемого террориста органы заметили еще в прошлом году. Но он получил только предупреждение. «Предупреждение бесполезно, эффективна только высылка», сказал Филиппо.

Французские войска являются частью международной коалиции против террористов исламского государства и уже более двух лет борются с исламистами в Мали и Сахеле. С января, когда в результате террористического нападения на «Charlie Hebdo» и еврейский супермаркет были убиты 20 человек, в Париже введена самая высокая степень боевой готовности.