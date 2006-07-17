Президенту нужна мобильная и эффективная Служба безопасности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает изменения, начатые в Службе безопасности Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня, открывая заседание итоговой коллегии СБУ по результатам первого полугодия.

«Я всячески поддерживаю эти изменения, которые начаты в Службе безопасности Украины, нам нужна мобильная и эффективная служба», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что речь идет не только о численности работников СБУ. «Главное, мы говорим о качественном составе», отметил он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость анализа данных, является ли имеющаяся численность работников СБУ такой, которая нужна государству, правильно ли она структурирована? При этом он отметил, что эта диспропорция имеется в структуре центрального аппарата службы.

По словам Президента, чем быстрее будет реализована задача минимизации «кабинетного типа» работников, чем больше будет уделено внимания оперативному составу, чем быстрее будет сделано умное распределение оперативных функций между различными правоохранительными органами и чем быстрее будет повышен статус офицеров, – тем легче служба выйдет на существенное улучшение организации своей работы на всех уровнях.

Также В.ЮЩЕНКО как позитив отметил дистанциирование СБУ от политических процессов в последнее время.

«Очень важно, что СБУ не сформировала традиционной для предыдущих лет партийной или политической предвзятости, она сумела продемонстрировать дистанцию к этим политическим процессам», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что было бы несправедливо не сказать, что в обществе все чувствуют потребность более глубокого реформирования системы правоохранительных органов.

В этом контексте, кроме необходимости уменьшения численности личного состава правоохранителей, которая, по словам главы государства, значительно превосходит численность состава Вооруженных Сил Украины, глава государства отметил существующий парадокс, что многие функции дублируются разными и правоохранительных органами безопасности государства. Что касается последнего, В.ЮЩЕНКО подчеркнул необходимость структурных изменений во всех правоохранительных органах, в том числе и в СБУ.