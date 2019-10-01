В Москве продолжаются одиночные пикеты в поддержку крымских политзаключенных (фото)

Россияне продолжают выходить на улицы Москвы – требуют освободить всех пленников Кремля.

В Москве на проспекте Сахарова активисты российской инициативы «Стратегия-30» вышли с именами тех, кто остается в заключении на территории аннексированного Крыма и в России.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Таким образом, активисты продолжают традицию ежемесячных одиночных пикетов.

«Мне кажется, среди пленных украинцев воплощением боевого духа становится Александр Шумков – воин и участник Евромайдана. Среди крымских татар в плену сейчас очень много ярких личностей, лидеров по своей натуре. Они ярко выступают на судах, не боясь называть вещи своими именами. Это Сервер Мустафаев, Эмир-Усеин Куку и, конечно, Нариман Мемедеминов – общественный журналист, которого сейчас приговаривают к шести годам заключения. Список можно продолжить», – пояснила участница пикета Вера Лаврешина.

Как сообщал УНИАН, в Одессе во время протеста против выступления россиянки Елены Темниковой, поддержавшей оккупацию Крыма, активисты сожгли флаг РФ.