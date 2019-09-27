National Interest: США в 50-х годах были готовы сбрасывать ядерные бомбы на мирное население СССР

Рассекреченный американский документ 50-х годов свидетельствует, что в списке целей для ядерной бомбардировки на советские территории было много районов с гражданскими.

Все понимают, что если бы Холодная война стала термоядерной, США и Советский Союз были бы опустошены. Но теперь впервые в истории можно наверняка сказать, какие именно российские города были бы разрушены и почему. Правительство США наконец-то рассекретило список целей Стратегического командования ВВС (SAC) за 1950-е годы. В нем указано, где американские бомбардировщики и ракеты нанесли бы ядерный удар по всему коммунистическому миру.

Как пишет National Interest, план SAC предполагает «систематическое уничтожение» городских промышленных целей советского блока, допуская умышленные или побочные удары по «населению» во всех городах. В частности, пострадать должны были Пекин, Москва, Ленинград, Восточный Берлин, Варшава.

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«Целенаправленный удар по гражданскому населению прямо противоречило международным нормам того времени, которые запрещают атаковать мирных людей как таковых (в отличие от военных объектов рядом с гражданскими)», - пояснили в Архиве национальной безопасности США.

Рассекреченный американский документ состоит из 800 страниц. Большинство из них заняты перечнем целей и их кодовыми номерами. Планировщики SAC в 1959 году считали, что могут нанести эффективный удар с помощью 2130 бомбардировщиков B-52 и B-47, а также вспомогательных самолетов RB-47 при сопровождении истребителей F-101. Вдобавок в распоряжении американских военных в те времена было 376 ядерных крылатых ракет и ракет, которые запускались с борта бомбардировщиков. Кроме того, были баллистические ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. Также в 1959 году, до изобретения межконтинентальных баллистических ракет, считали, что у ракетного оружия слишком низкие шансы ударить по целям. Поэтому пилотируемые атаки бомбардировщиков рассматривались как главное оружие.

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Поскольку SAC был очень сосредоточен на уничтожении воздушной огневой силы СССР, ядерные бомбы разрабатывать так, чтобы они взрывались на земле, а не в ходе свободного падения. Воздушный взрыв сгенерировал бы больше тепла и радиации. Однако, американские планировщики были сосредоточены на максимально сокрушительном взрыве, который должен был снести советские самолеты и базы ВВС. Конечно, такие удары могли сопровождаться определенными побочными эффектами.

«Хоть аргументами против наземного взрыва и вероятность радиоактивного заражения дружественных сил и людей были учтены, потребность в победе в битве за воздушную силу перевешивает все другие соображения», - считали в SAC.

Впрочем, определение воздушной силы СССР в американском ведомстве было достаточно широким. Оно включало любые командные и промышленные центры, которые могли бы послужить кампании военно-воздушных сил Кремля. Поэтому Москва была обозначена как место расположения многочисленных военных командных центров, заводов по производству ракет и самолетов, лабораторий по разработке ядерного оружия, а также нефтеперерабатывающих заводов.

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Издание пишет, что стратегия SAC, несмотря на начало ядерной эры, больше напоминала план американских бомбардировок Германии и Японии во времена Второй мировой войны. Сосредоточение на ВВС и авиационной инфраструктуре СССР было знакомой целью для командиров B-17 и B-29. Впрочем, эта стратегия 50-х годов больше похожа на план ведения долгой войны, которая могла бы начаться после первого обмена ядерными ударами при условии, что Советский Союз смог бы наладить массовое производство бомбардировщиков и ядерного оружия. Имела ли смысл стратегия SAC? Лучше спросить, кому теперь какое дело. К счастью, человечеству удалось избежать проверки этих документов на эффективность.