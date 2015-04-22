В России арестовали ученого за "разглашение гостайны", ему грозит до 7 лет за решеткой

Как сообщил адвокат российского ученого Евгений Губин, Голубев арестован на два месяца за нарушение подписки о невыезде и "надлежащем поведении". Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Адвокат также подчеркнул, что решение суд вынес в час ночи.

Специалист по взрывчатым веществам Владимир Голубев в 2013 году подготовил научный доклад для конференции в Чехии. Публикация этих материалов привела к тому, что летом 2014 года против него в России возбудили уголовное дело по статье "разглашение государственной тайны".

По версии защиты обвиняемого, никакой гостайны ученый не разглашал. Сам Голубев заявил, что данные его доклада ранее уже публиковались в научных изданиях.

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Тем не менее, в 2013 году Голубев был уволен из РФЯЦ. Позже в квартире Голубева прошли обыски, была изъята компьютерная техника и жесткие диски.

В феврале 2014 года Голубев подал в Нижегородский районный суд жалобу на действия следователя, который незаконно взял с него подписку о неразглашении данных предварительного следствия. В апреле с ученого была снята подписка о неразглашении.

Статья 283 УК РФ, "Разглашение государственной тайны" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а в случае тяжких последствий по неосторожности – до 7 лет.