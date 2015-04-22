В России арестовали ученого за "разглашение гостайны", ему грозит до 7 лет за решеткой
Саровский городской суд Нижегородской области России арестовал бывшего научного сотрудника Российского федерального ядерного центра Владимира Голубева.
Как сообщил адвокат российского ученого Евгений Губин, Голубев арестован на два месяца за нарушение подписки о невыезде и "надлежащем поведении". Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Адвокат также подчеркнул, что решение суд вынес в час ночи.
Специалист по взрывчатым веществам Владимир Голубев в 2013 году подготовил научный доклад для конференции в Чехии. Публикация этих материалов привела к тому, что летом 2014 года против него в России возбудили уголовное дело по статье "разглашение государственной тайны".
По версии защиты обвиняемого, никакой гостайны ученый не разглашал. Сам Голубев заявил, что данные его доклада ранее уже публиковались в научных изданиях.
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Тем не менее, в 2013 году Голубев был уволен из РФЯЦ. Позже в квартире Голубева прошли обыски, была изъята компьютерная техника и жесткие диски.
В феврале 2014 года Голубев подал в Нижегородский районный суд жалобу на действия следователя, который незаконно взял с него подписку о неразглашении данных предварительного следствия. В апреле с ученого была снята подписка о неразглашении.
Статья 283 УК РФ, "Разглашение государственной тайны" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, а в случае тяжких последствий по неосторожности – до 7 лет.