Секретную жалобу американского разведчика на Трампа могут сегодня опубликовать - СМИ

Ранее Конгресс начал официальное инициирование процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Национальная разведка США передала Конгрессу рассекреченную версию жалобы разведчика на разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Теперь члены Конгресса смогут использовать ее на сегодняшнем слушании, сообщает CNN.

"Согласно процедуре, вчера вечером Офис директора Национальной разведки официально передал засекреченную версию жалобы комитетам разведки Конгресса. Мы также предоставили Конгрессу отредактированную версию жалобы, которую члены могут подать на открытое слушание. Пока что Офис не планирует обнародовать отредактированную версию жалобы", - сказали в офисе Нацразведки.

В то же время, три источника CNN утверждают, что жалобу должны обнародовать уже сегодня, в четверг 26 сентября.

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Как сообщал УНИАН, скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским.

Спикер Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента президента Трампа.