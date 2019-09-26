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Умер экс-президент Франции Жак Ширак

13:07, 26 сентября 2019
Мир
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Жак Ширак / REUTERS

Об этом сообщает французское издание "20minutes".

Жак Ширак родился 29 ноября в 1932 гогда в Париже. 

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С 1967 году Ширак работал на различных должностях в правительстве Франции. 

С 1977 по 1995 год Ширак был мэром Парижа. В 1979 году его избрали членом Европарламента, но через год он подал в отставку.

С 1986 по 1988 год Ширак вновь занимал пост главы правительства. 

На выборах 1995 года Ширак противостоял своему однопартийцу Эдуарду Балладюру и одержал победу.  На президентских выборах 2002 года Ширак вновь победил. Во втором туре голосования он противостоял ультраправому кандидату Жану-Мари Ле Пену и победил, в значительной степени, благодаря протестным голосам.

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Теги: #Франция#Жак Ширак