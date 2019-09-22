Трамп считает, что ЕС выделяет Украине мало денег по сравнению с Америкой - СМИ

19 сентября в Конгрессе принят закон, которым предоставляется 250 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Президент США Дональд Трамп призвал Европейский Союз выделять больше денег Украине.

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Как сообщает ТАСС, об этом он заявил сегодня журналистам на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в Хьюстон.

"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они - нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) приняла законодательный акт, который позволит предоставить 250 миллионов долларов на военную помощь Украине.

В частности, закон позволит продлить еще на один год финансирование "Инициативы содействия безопасности Украины", срок которой истекает 30 сентября 2019 года.

Также сообщалось, что Государственный департамент США разрешил выделить помощь в сфере безопасности для Украины в размере 141,5 миллиона долларов, в том числе средства на снайперские винтовки и гранатометы.