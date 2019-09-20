Помпео заявил, что получил важную информацию об атаке на саудовские нефтяные объекты

По словам главы Госдепартамента, существует "колоссальный консенсус" по поводу того, что ответственность за атаки несет Иран.

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что после серии встреч с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ получил некую "важную информацию" для президента Дональда Трампа, связанную с недавними ударами по саудовским нефтяным объектам.

По словам главы Госдепартамента, существует "колоссальный консенсус" по поводу того, что ответственность за атаки несет Иран, пишет Голос Америки.

При этом Помпео не дал понять, каким может быть ответ США.

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Выступая после встречи с наследным принцем ОАЭ Шейхом Мухаммедом бин Зайдом, Помпео сказал: "Мы как и раньше пытаемся выстроить коалицию в дипломатических рамках. В то время, как министр иностранных дел Ирана угрожает полномасштабной войной и грозит сражаться до последнего американца, мы стараемся сформировать коалицию, нацеленную на достижение мира".

"Мы бы хотели мирного решения, - добавил он. - Я надеюсь, что Исламская Республика Иран имеет такой же взгляд на ситуацию".

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия со стороны американской армии будут пропорциональным ответом на атаку, осуществленную на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.