В России на смену пожарам пришли наводнения - около 2 тысяч жителей Урала отрезаны от мира

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС РФ.

По данным спасателей, сейчас в зоне подтопления находятся пять низководных мостов, один мост разобран, а к одному невозможно подъехать из-за подъема уровня реки.

"После прохода ледохода будут организованы лодочные и паромные переправы", - сказали в ведомстве.

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В МСЧ РФ уверяют, что до начала половодья в населенных пунктах создали необходимые запасы продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Напомним, в Сибири и в Забайкалье в последние дни бушевали природные пожары, которые перекинулись на несколько десятков населенных пунктов. По данным МЧС, в Забайкальском крае для ликвидации возгораний была привлечена группировка в составе более 1,8 тысячи человек и более 280 единиц техники.