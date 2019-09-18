Сценаристы "Игры престолов" присоединились к призыву прекратить репрессии в России

77 общественных деятелей выразили обеспокоенность "будущим мировой демократии".

Общественные деятели подписали открытое письмо против политических репрессий в России, составленное Группой поддержки гражданского общества Михаила Ходорковского. Всего обращение подписали 77 человек.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Читайте такжеForbes: Режим Путина борется за свое выживаниеОтмечается, что среди подписантов значатся британский писатель и актер Стивен Фрай, лауреат Нобелевской премии Герта Мюллер, бывшие президенты Ирландии, Болгарии и Литвы, а также сценаристы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс.

В самом письме речь идет о нарушении российскими властями права участвовать и голосовать в выборах. Кроме того, авторы требуют прекратить уголовное преследование активистов, участвующих в мирных протестах, а также – привлечь к ответственности полицейских, «неоправданно применяющих силу» на этих акциях.

«Мы, жители свободного мира, обеспокоенные будущим мировой демократии, с тревогой следим за событиями, разворачивающимися в Москве и других российских городах на протяжении последнего месяца. Граждане России всего лишь требуют от своего правительства прав, которые мы, жители свободного мира, принимаем как данность», – говорится в письме.

Как ранее сообщал УНИАН, российский журналист Юрий Дудь призвал не молчать о политических проблемах и беззаконии, которые существуют в России.