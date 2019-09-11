Блогер Дудь на вручении премии "Человек года" осудил репрессии и беззаконие в России (видео)

По мнению журналиста, беспредел нужно встречать лицом к лицу, а не молчать.

Журналист Юрий Дудь во время получения премии «Человек года» журнала GQ со сцены призвал присутствующих не обделять вниманием и не молчать о политических проблемах и беззаконии, которые существуют в России.

Читайте такжеСенцов не верит в желание России достичь мира с УкраинойРечь Дудя опубликована на YouTube-канале телеканала «Дождь».

Журналист поднял тему политических проблем России, призвав коллег не молчать о политических репрессиях, полицейском беспределе и фальсификациях на выборах.

«Когда в России в следующий раз будут бить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вбрасывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать», – сказал Дудь.

По его мнению, молчание уже перестало быть «спасительным оберегом».

«Если ты молчишь, это не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой дом, даже если он расположен на Рублево-Успенском шоссе. А если нет разницы, то я не понимаю, почему нам надо встречать произвол молчанием, а не лицом к лицу», – добавил Дудь.

Как ранее сообщал УНИАН, по мнению журналистки Ларисы Волошиной, «местные выборы» в аннексированном Россией Крыму показали, что жители полуострова разочаровались в оккупантах.