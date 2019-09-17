"Боится самого себя и любого шороха": офицер США дал характеристику "больному" Путину

Любой диктатор становится параноиком, а потом у диктатора эта паранойя развивается, отметил военный.

Президент России Владимир Путин, как и все диктаторы, склонен к паранойе и сильным страхам.

Такое заявление сделал капитан 1 ранга ВМС США в отставке Гари Табах, передает «Обозреватель». По его словам, лидеры других стран должны учитывать этот фактор при переговорах с Путиным.

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"Я думаю, что Путин болен. На сегодняшний день Путин боится всего. Он боится самого себя, он боится любого шороха. Мы же видели, что на "Большую двадцатку" он приехал со своим стаканом – это уже паранойя. Я думаю, что любой психиатр вам скажет", – заявил Табах.

"Любой диктатор становится параноиком, а потом у диктатора эта паранойя развивается. Это было у Сталина, у Гитлера, у Пол Пота, у Мао Дзедуна. Путин ничем не отличается, он при власти очень долго и у него власти очень много. В нем развита сильная паранойя и сильный страх. Он живет в страхе", – добавил он.

По словам отставного офицера ВМС США, в общении с российским лидером "баланс надо все время выдерживать".

"Поэтому президент Трамп говорит – я с ним сяду переговорить, но... Я с ним должен говорить, он хороший парень, но... Можно с ним договориться, но... Всегда "но". Я думаю, что президент Зеленский то же самое говорит, я так слышу", – отметил Табах.