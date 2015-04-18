На фоне бушующих пожаров в России арестовали главу Гослесслужбы Забайкалья

Об этом сообщил старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Егор Марков, передают РИА Новости.

"Суд арестовал Балагура на два месяца по делу о должностном преступлении, связанном с коррупционными моментами, со злоупотреблением должностным положением, и, соответственно, не связано с делом о пожарах, которое возбуждено по "халатности", — сказал собеседник агентства.

СК РФ сообщил в четверг о задержании Руслана Балагура, в интересах следствия не раскрыв подробности возбужденного уголовного дела. Расследование ведет второй отдел по расследованию особо важных дел СУСКР по Забайкальскому краю.

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В марте прокуратура региона направила в следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю материалы прокурорской проверки в отношении Балагура, которого заподозрили в преференциях некоторым лесопользователям при предоставлении лесных участков для заготовки древесины в Улетовском районе края.

В Сибири и в Забайкалье в последние дни бушуют природные пожары, перекинувшиеся на несколько десятков населенных пунктов. По данным МЧС, в Забайкальском крае для ликвидации возгораний привлечена группировка в составе более 1,8 тысячи человек и более 280 единиц техники.