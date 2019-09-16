"Не хочу быть трусом": грузинский журналист не сожалеет, что обматерил Путина

Также журналист вспомнил о правящей партии Грузии.

Грузинский тележурналист Георгий Габуния не сожалеет, что обматерил российского президента Владимира Путина.

Об этом он заявил в эфире грузинского телеканала.

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Габуния подчеркнул, что не хочет быть трусом, а Путина считает врагом государства.

При этом журналист обвинил правящую партию «Грузинскую мечту» в трусости, которая «лижет подошвы оккупантам и к этому призывает всех граждан Грузии».

«Я не прощу, что Россия веками разрушала мою страну, а наша нынешняя власть ей в этом помогает», – сказал он, добавив, что не удивился бы, если бы Грузия выдала его Москве.

Как сообщал УНИАН, телеканал в начале июля стал фигурантом политического скандала между Россией и Грузией. 7 июля Георгий Габуния, ведущий авторской программы P. S., на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно обругал его.

Георгия Габунию уволили в августе после смены собственника. Причиной увольнения ведущих журналистов гендиректор телекомпании назвал конфликт интересов. По его словам, увольнение некоторых сотрудников также произойдет после того, как они вернутся из отпуска.

После увольнения Габунии и других ведущих журналистов работники телеканала начали бойкот.