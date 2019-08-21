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Журналисты "Рустави 2" начали бойкот после увольнения коллеги, обматерившего Путина

16:17, 21 августа 2019
Мир
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Журналисты начали бойкот на следующий день после увольнения Георгия Габунии / Скриншот

Журналисты информационной службы грузинского телеканала "Рустави 2" бойкотируют работу после увольнения ведущих журналистов структуры, в частности Георгия Габунии, который в июле обматерил российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.

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21 августа в эфир не вышла 12-часовая новостная программа, вместо нее в эфир пустили художественный фильм. Позже в телекомпании пояснили, что желающих вести программу нет, поскольку работники находятся "в режиме бойкота".

По словам одного из сотрудников "Рустави 2", причина бойкота заключается в том, что у журналистов нет гарантий невмешательства руководства канала в редакционную политику.

Как сообщал УНИАН, телеканал в начале июля стал фигурантом политического скандала между Россией и Грузией. 7 июля Георгий Габуния, ведущий авторской программы P. S., на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно обругал его.

Георгия Габунию уволили в августе после смены собственника. Причиной увольнения ведущих журналистов гендиректор телекомпании назвал конфликт интересов. По его словам, увольнение некоторых сотрудников также произойдет после того, как они вернутся из отпуска.

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Теги: #журналисты#Путин#Грузия#цензура