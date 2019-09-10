Министр торговли США угрожал метеослужбе NOAA, посмевшей противоречить Трампу - СМИ

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) входит в структуру Министерства торговли США.

Министр торговли США Уилбур Росс угрожал уволить руководителей метеорологической службы за то, что их заявления противоречили утверждению президента Дональда Трампа о возможной траектории движения урагана "Дориан".

Об этом сообщила газета The New York Times, пишет Голос Америки.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) входит в структуру Министерства торговли США.

В самых ранних прогнозах NOAA указывало, что имеется небольшая вероятность, что "Дориан" пройдет над штатом Алабама. Все последующие прогнозы указывали, что Алабама находится в безопасности. Однако президент Трамп в Twitter неоднократно указывал, что ураган ударит по Алабаме "сильнее, чем ожидается".

Национальная служба погоды США немедленно прокомментировала один из твитов Трампа, указав, что "Алабама не ощутит воздействия урагана "Дориан"". Однако Трамп продолжил настаивать на своей правоте, в частности, продемонстрировав карту, подготовленную NOAA, на которой фломастером был дорисован возможный маршрут "Дориана", проходящего через Алабаму.

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Фальсификация официального прогноза погоды и его распространение является федеральным преступлением.

Согласно The New York Times, Уилбур Росс позвонил главе NOAA Нилу Джекобсу, приказав ему прекратить противоречить Трампу и устранить ущерб, нанесенный президенту. Когда Джекобс выступил с возражениями, Росс заявил, что руководители NOAA будут уволены.

После этого появился неподписанный пресс-релиз NOAA, в котором содержалась критика отделения Национальной службы погоды в городе Бирмингем, штат Алабама, за противоречие утверждениям президента. В пресс-релизе также было отвергнуто утверждение, что ураган не угрожает Алабаме.

Комментариев от Белого дом и Министерства торговли пока не поступило.

Напомним, ранее CNN сообщил, что Дональд Трамп играл в гольф, пока на США надвигался разрушительный ураган