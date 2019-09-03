Трамп играл в гольф, пока на США надвигался разрушительный ураган

Трамп также использовал твиттер для того, чтобы похвалиться своими достижениями в экономике и напасть на своих политических противников.

Американский президент Дональд Трамп провел понедельник, 2 сентября, в национальном гольф-клубе в Стерлинге (Вирджиния), делая посты в твиттере, в то время как к восточному побережью Соединенных Штатов приближался ураган «Дориан».

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что этот день стал 227 днем, который он провел за игрой в гольф, находясь на посту президента. Лидер встретился в губернатором Флориды Роном Десантисом, заявившем на пресс-конференции, что глава государства принимает всестороннее участие в действиях федеральных и местных чиновников, связанных со стихийным бедствием. По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, каждый час президента информировали об урагане «Дориан».

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Согласно материалу, также Трамп использовал твиттер для того, чтобы похвалиться своими достижениями в экономике и напасть на своих политических противников. В воскресенье, 1 сентября, президент заявил, что не уверен, что когда-нибудь слышал об урагане пятой категории. Однако с момента его вступления в должность на страну уже обрушились четыре стихийных явления такой мощности, включая ураган «Дориан».