Искалеченному российскому десантнику пообещали три миллиона рублей и протез - журналист

Об этом рассказал его дядя, московский программист Сергей Козлов украинскому журналисту Александру Билинскому, пишет Билинский в блоге на сайте ТСН.

По словам Козлова, российские солдаты узнают, что они в Украине, уже прибыв на место.

"В госпитале, где племянник лежит, и костромские, и псковские. С ним в палате рядом псковский лейтенант, командир взвода. В другой палате спросил, откуда пацаны. Ответ - из Абхазии. А чего, у нас уже люди из Абхазии воюют? - спрашиваю. Нет, говорит, "мы - миротворческая добровольческая бригада". Точно также подняли, привезли, и - здравствуй, Украина", - цитирует Козлова Билинский.

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"Я Кольке (племяннику – ред.) говорю, ты вообще в курсе, что ты внук бандеровца? Нет, спрашивает, а как это? Ну, говорю ему, ты помнишь, был дед Николай? Он умер, почти до 90 лет дожил. Нет, отвечает, не знал. У тебя бабушка Шевчук Мария, объясняю Кольке. Вот это настоящие бандеровцы, а те, против кого ты там воевал, это не настоящие бандеровцы", - говорит Козлов.

В России замалчивается факт участия регулярных вооруженных сил в боевых действиях на Донбассе и скрывается информация о раненных и погибших солдатах. Погибших пытаются вывозить из Украины и хоронить тайно.

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