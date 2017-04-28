В Москве активистке "Яблока" брызнули химраствором в лицо, у нее пропало зрение

15:57, 28 апреля 2017
Мир
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На активистку "Яблока" напали в РФ.

В РФ напали на активистку / mosyabloko.ru

В Москве напали на активистку партии "Яблоко" Наталью Федорову. Об этом на своей странице в Twitter сообщил лидер московского отделения партии Сергей Митрохин.

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"На активистку "Яблока" Наталью Федорову совершено нападение в Черемушках. Подонок брызнул ей в лицо химраствором. У неё пропало зрение", - говорится в сообщении.

"В десяти метрах от ее дома ей брызнули в лицо неизвестной жидкостью. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью... Обстоятельства дела уточняются", - отмечается на сайте партии.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля оппозиционера Алексея Навального госпитализировали после того, как его облили зеленкой по дороге на Global Event Forum, который проходит в Центре международной торговли.

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Теги: #нападение на активистку#нападение в Москве