В Москве активистке "Яблока" брызнули химраствором в лицо, у нее пропало зрение
На активистку "Яблока" напали в РФ.
В Москве напали на активистку партии "Яблоко" Наталью Федорову. Об этом на своей странице в Twitter сообщил лидер московского отделения партии Сергей Митрохин.
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"На активистку "Яблока" Наталью Федорову совершено нападение в Черемушках. Подонок брызнул ей в лицо химраствором. У неё пропало зрение", - говорится в сообщении.
На активистку ЯБЛОКА Наталью Фёдорову совершено нападение в Черемушках. Подонок брызнул ей в лицо хим раствором. У неё пропало зрение— Сергей Митрохин (@mitrokhin) April 28, 2017
"В десяти метрах от ее дома ей брызнули в лицо неизвестной жидкостью. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью... Обстоятельства дела уточняются", - отмечается на сайте партии.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля оппозиционера Алексея Навального госпитализировали после того, как его облили зеленкой по дороге на Global Event Forum, который проходит в Центре международной торговли.