Премьер Израиля перепутал Джонсона с Ельциным
01:40, 09 сентября 2019Мир
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Премьер-министр Израиля заявил, что якобы проверял внимательность членов правительства.
Биньямин Нетаньяху и Борис Джонсон / REUTERS
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его Ельциным.
Это произошло в ходе заседания, где Нетаньяху рассказывал о своем визите в Британию, сообщает lb.ua со ссылкой на Haaretz.
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"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху.
Премьера сразу поправили, на что он улыбнулся и заявил, что просто проверял, насколько внимательно его слушают.
Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент с его женой в аэропорту.
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