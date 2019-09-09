Премьер Израиля перепутал Джонсона с Ельциным

Премьер-министр Израиля заявил, что якобы проверял внимательность членов правительства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его Ельциным.

Это произошло в ходе заседания, где Нетаньяху рассказывал о своем визите в Британию, сообщает lb.ua со ссылкой на Haaretz.

Читайте такжеBloomberg: Нетаньяху приехал в Украину ради русскоязычных израильтян

"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху.

Премьера сразу поправили, на что он улыбнулся и заявил, что просто проверял, насколько внимательно его слушают.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент с его женой в аэропорту.