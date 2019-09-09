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Премьер Израиля перепутал Джонсона с Ельциным

01:40, 09 сентября 2019
Мир
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Биньямин Нетаньяху и Борис Джонсон / REUTERS

Это произошло в ходе заседания, где Нетаньяху рассказывал о своем визите в Британию, сообщает lb.ua со ссылкой на Haaretz.

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"Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху.

Премьера сразу поправили, на что он улыбнулся и заявил, что просто проверял, насколько внимательно его слушают.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент с его женой в аэропорту.

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Теги: #Борис Джонсон#Беньямин Нетаньяху