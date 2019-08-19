Нетаньяху прокомментировал инцидент с его женой в аэропорту (видео)

По словам Нетаньяху, во время визита было решено немало важных вопросов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена уважает Украину и именно поэтому она прибыла в Киев в желто-голубой одежде.

Об этом Нетаньяху заявил в видеообращении под заголовком "Слыхали о хлебе?", обнародованном в Facebook.

"Я нахожусь в Украине с воистину историческим визитом, однако вряд ли моя поездка получила столь широкое освещение в СМИ, если бы не инцидент с хлебом-солью. Сара прибыла в Киев, одетая в желтое и голубое, национальные украинские цвета, именно для того, чтобы выказать свое уважение к этой стране", - заявил он.

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По словам Нетаньяху, во время визитов было решено немало важных вопросов.

"Если вы хотите знать о сути визита, могу рассказать вам, что мы с украинцами заключили соглашение о свободной торговле, достигли договоренности об открытии представительства Украины в Иерусалиме и решили немало важных вопросов", - добавил премьер.

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион также обсудил с главой Офиса президента Украины сегодняшний инцидент с брошенным на землю хлебом.

"Только что разговаривал с руководителем канцелярии президента Андреем Богданом, он сказал мне, что инцидент с хлебом был совершенно непреднамеренным и неважным и, конечно, не заслуживающим внимания со стороны СМИ", - написал Лион.

Ранее 19 августа журналист израильского русскоязычного телевизионного «9-го канала» Дмитрий Дубов, который сопровождает израильскую делегацию в Украине, обнародовал на своей странице в соцсети «Фейсбук» видео, на котором супруга главы израильского правительства якобы бросает хлеб во время церемонии встречи высоких гостей в аэропорту «Борисполь».