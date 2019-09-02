Муж Поклонской сообщил о расставании с ней

В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж.

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев и муж экс-руководителя так называемой "прокуратуры" оккупированного Крыма и депутат российской Госдумы Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней.

Об этом сообщают "РИА Новости".

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"Два лидера в одной семье – гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме… В новых старых духовных и душевных реалиях моей пока еще супруги мне нечего комментировать, но в целом нечего стыдиться и не в чем себя упрекнуть", - сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что заявление его супруги о "тайных и радикальных" переменах в личной жизни напомнило ему анекдот о том, как один иностранец загадку загадывал о зеленом прыгучем представителе фауны: "на ля начинается, на гушка заканчивается".

В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.