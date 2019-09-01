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Председательство в Совбезе ООН перешло к России

21:28, 01 сентября 2019
Мир
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1 сентября кресло председателя Совета Безопасности ООН на месяц заняла Российская Федерация / flickr.com/UNGeneva

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Об этом сообщается в Twitter ООН.

«1 сентября кресло председателя Совета Безопасности ООН на месяц заняла Российская Федерация», - говорится в сообщении.

Председательство в Совбезе ООН перешло России от Польши. В октябре Совбез будет возглавлять ЮАР, в ноябре — Великобритания, в декабре — США.

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Теги: #Россия#ООН