Председательство в Совбезе ООН перешло к России

В октябре Совбез будет возглавлять ЮАР, в ноябре — Великобритания, в декабре — США.

В сентябре Россия будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Читайте такжеЕвросоюз отказался пойти на уступки Джонсону по Brexit Об этом сообщается в Twitter ООН. «1 сентября кресло председателя Совета Безопасности ООН на месяц заняла Российская Федерация», - говорится в сообщении. Председательство в Совбезе ООН перешло России от Польши. В октябре Совбез будет возглавлять ЮАР, в ноябре — Великобритания, в декабре — США.

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