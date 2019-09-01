Председательство в Совбезе ООН перешло к России
21:28, 01 сентября 2019Мир
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В октябре Совбез будет возглавлять ЮАР, в ноябре — Великобритания, в декабре — США.
1 сентября кресло председателя Совета Безопасности ООН на месяц заняла Российская Федерация / flickr.com/UNGeneva
В сентябре Россия будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
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Об этом сообщается в Twitter ООН.
«1 сентября кресло председателя Совета Безопасности ООН на месяц заняла Российская Федерация», - говорится в сообщении.
Председательство в Совбезе ООН перешло России от Польши. В октябре Совбез будет возглавлять ЮАР, в ноябре — Великобритания, в декабре — США.
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