В Уругвае умер писатель Эдуардо Галеано

74-летний писатель страдал от рака легких, сообщает Русская служба Би-би-си.

Эдуардо Галеано стал известен после публикации в 1971 году книги "Вскрытые вены Латинской Америки", в которой рассказывает о эксплуатации континента Европой и Соединенными Штатами.

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Эта книга была запрещена в Уругвае, Чили и Аргентине во времена военных диктатур в этих странах. Сам левый писатель и политический активист был вынужден эмигрировать в Испанию, откуда вернулся на родину лишь в 80-х годах.

В 2009 году книга "Вскрытые вены Латинской Америки" вновь стала бестселлером, после того как президент Венесуэлы Уго Чавес подарил ее президенту США Бараку Обаме.