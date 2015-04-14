Штайнмайер: Говорить о прекращении конфликта в Украине слишком рано

Об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Украинская правда.

"Еще слишком рано говорить о прекращении конфликта на Украине", - заявил он в Берлине, сообщает пресс-служба ведомства в Твиттере.

При этом Штайнмайер подчеркнул, что речь в Минских соглашениях идет не только о прекращении огня.

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"Речь идет также о запуске политического процесса в Украине", - добавил он.

По словам главы МИД, на новой встрече "нормандской четверки" стороны приложат усилия для ускорения забуксовавшего мирного процесса на Украине.

Как заявил Штайнмайер, достигнутые два месяца назад в Минске договоренности о прекращении огня следует вновь "вернуть в дело".

Также было объявлено, что на встрече, в отличие от предыдущих, в основном будут обсуждаться не военные, а политические аспекты перемирия.

Штайнмайер предположил, что главы МИД обсудят создание рабочих подгрупп.

Министр также предупредил, что переговоры будут долгими.

Перед началом встреч министров состоялись консультации экспертной группы, состоящей из представителей четырех стран.