В Индийском океане акула съела 13-летнего серфингиста

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mirror.

Подросток тренировался на доске в зоне, закрытой для плавания из- за повышенного риска нападения акул. Мальчик находился на расстоянии 15 метров от берега в тот момент, когда его атаковала акула.

Рыба оторвала серфингисту руки, ноги и часть живота, после чего потащила туловище в океан.

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На Реюньоне официально запрещены плавание и занятия водными видами спорта, за исключением специально отведенных для этого зон. Сообщается, что такая мера стала причиной уменьшения туристического потока на острове.

Нападение стало уже 16-м с 2011 года, семь из акульих атак оказались смертельными.