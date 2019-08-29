Американская гонщица погибла, пытаясь разогнаться до 996 километров в час

Гонщица пыталась установить рекорд скорости на реактивном автомобиле.

39-летняя американская гонщица Джесси Комбс погибла во время аварии, которая произошла, когда девушка пыталась установить рекорд скорости на реактивном автомобиле.

Об этом в среду, 28 августа, сообщает портал Autoblog.

Читайте такжеУшел из жизни трехкратный чемпион Формулы-1

Происшествие случилось на сухом озере в пустыне Алворда в штате Орегон. Комбс пыталась побить свой собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнаться до 619 миль в час, что составляет около 996 километров в час.

Родные гонщицы отметили, что она «покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории».

Рекорд на четырехколесном транспортном средстве Джесси Комбс установила в октябре 2013 года, достигнув скорости 398 миль в час (640,5 километров в час) за рулем Eagle Supersonic Speed Challenger.

Позже она разгонялась до примерно 480 миль в час (около 772 километров в час), однако официально рекорд подтвердить не удавалось.

Видеоблогер и создатель YouTube-канала The King of Random Грант Томпсон, имеющий более 11,5 млн подписчиков, погиб в возрасте 38 лет.