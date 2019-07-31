В США разбился насмерть популярный видеоблогер

По данным родственников, блогер отправился путешествовать на параплане, но не вернулся домой.

Видеоблогер и создатель YouTube-канала The King of Random Грант Томпсон, имеющий более 11,5 млн подписчиков, скончался в возрасте 38 лет.

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Об этом пишет TMZ со ссылкой на его родственников. По данным родственников, блогер отправился путешествовать на параплане, но не вернулся домой. Позднее его тело нашли в Сент-Джордже (штат Юта).

В полиции выяснили, что параплан Томпсона в какой-то момент пропал с радаров.

Известно, что вовремя полета, видеоблогер снимал происходящие на камеру. Сотрудники правоохранительных органов надеются, что благодаря записям удастся восстановить картину случившего.

Как сообщал УНИАН, шестилетняя звезда YouTube, которая ведет блог об игрушках, купила 5-этажный дом в центре Сеула.