Турция отзывает своего посла из Ватикана из-за слов Папы Римского о геноциде армян

Турецкое министерство иностранных дел ранее в воскресенье вызвало посла Ватикана в Анкаре, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Турция не признает случившееся геноцидом и уже выражала резкий протест два года назад, когда Папа Римский впервые употребил этот термин по отношению к событиям 1915 года.

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По оценкам армянских и многих независимых историков, во время Первой мировой войны в результате систематических убийств со стороны турецких войск погибли 1,5 млн армян. Турция считает эту цифру завышенной и объясняет гибель армян реалиями военного времени.

Армянское население Османской империи перед Первой мировой войной составляло 2,5 миллиона человек.