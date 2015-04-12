Турция вызвала посла Ватикана после заявления Папы Римского о геноциде армян - СМИ

Посол Ватикана в Анкаре вызван для объяснений в МИД Турции в связи с высказываниями Папы Римского, назвавшего убийство армян в Османской империи ”геноцидом” и одной из трех ”больших неслыханных трагедий” XX века, передает РИА Новости.

Ранее сегодня в начале мессы, посвященной 100-летию геноцида армян, Папа Римский Франциск заявил, что в XX веке человечество пережило три ”больших неслыханных трагедии” — геноцид армян, нацизм и сталинизм.

Понтифик охарактеризовал мучения, перенесенные в начале прошлого столетия армянами, сирийскими католиками и православными, ассирийцами и греками, как ”первый геноцид ХХ века”.

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Как передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, Турция выступила против описания событий, которые произошли 100 лет назад, как ”геноцид”.

Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи является одной из главных причин сложных отношений между Турцией и Арменией.