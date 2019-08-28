Истребители НАТО сопровождали над Европой девять военных самолетов РФ

В частности, в среду, 21 августа, истребитель НАТО поднимался в воздух для сопровождения двух российских военных самолетов Су-27, двух Су-30 и одного Ил-76.

Истребители НАТО на прошлой неделе три раз поднимались в воздух для сопровождения девяти российских военных самолетов, летевших в международном пространстве над Балтикой.

Об этом сообщает Министерство обороны Литвы, передает «Украинская правда».

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В понедельник, 19 августа, военным НАТО пришлось сопровождать два Су-30, летевших из Калининградской области на другую часть территорию Российской Федерации.

Во вторник, 20 августа, истребитель НАТО обнаружил российские Су-34 и Т-134, которые также летели из Калининградской области. При этом Су-34 летел без плана полета и не поддерживал радиосвязь с региональным центром полета.

В среду, 21 августа, истребитель НАТО поднимался в воздух для сопровождения двух российских военных самолетов Су-27, двух Су-30 и одного Ил-76, которые летели разными маршрутами. Самолеты Су-27 и Су-30 также не поддерживали радиосвязь с региональным центром полета.

Как сообщал УНИАН, экипажи истребителей Су-30СМ российских ВВС выполнили боевые пуски ракет класса «воздух-воздух» на полигоне боевой подготовки в оккупированном Россией Крыму.