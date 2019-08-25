Великобритания и Канада против возвращения России в G7

Джастин Трюдо и Борис Джонсон встретились на полях саммита G7 во французском городе Биарриц.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо считают, что Россию не следует возвращать в состав «Большой семерки», пока Москва не прекратит агрессию против Украины.

Читайте такжеТуск на саммите "Большой семерки" попытается убедить лидеров G7 пригласить на следующую встречу Зеленского

Как сообщается на сайте премьера Канады, Трюдо и Джонсон встретились на полях саммита G7 во французском городе Биарриц.

Лидеры стран обменялись мнениями по целому ряду тем. В частности – относительно вопросов международной политики. Помимо ситуации в Украине, Джонсон и Трюдо обсудили ситуацию в Венесуэле, Гонконге, трения в Персидском заливе и в спорном регионе Кашмир на Севере полуострова Индостан.

Джонсон также поблагодарил Канаду за ее поддержку в осуждении отравления в Солсбери.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2018 года на саммите лидеров стран "Большой семерки" Трамп настаивал, что для мира было бы лучше, если бы России разрешили вернуться в состав группы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония).

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в состав G8. Формат "Большой восьмерки" в 2014 году был трансформирован в "Большую семерку" из-за оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявляет, что причины исключения России из группы стран "Большой восьмерки" (G8) в 2014 году сохраняют свою актуальность.