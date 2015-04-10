Власти Германии выкупят сотню старых танков "Леопард 2"
21:01, 10 апреля 2015Мир
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Танки ценой 23 млн долларов будут модернизированы и заново введены в эксплуатацию.
REUTERS
Немецкие власти, объявили что выкупят сотню танков "Леопард 2", которые были проданы предприятиям оборонной промышленности из-за резких сокращений расходов на оборону после окончания холодной войны, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Танки ценой 23 млн долларов будут модернизированы и заново введены в эксплуатацию.
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Шаг рассматривается как реакция на растущую напряженность между НАТО и Россией из-за кризиса в Украине.
Во время холодной войны Западная Германия владела тремя с половиной тысячами танков, однако сейчас в эксплуатации остаются только 225.
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