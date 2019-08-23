Трюдо и Помпео обсудили ситуацию в Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили ситуацию в Украине.
Как говорится в сообщении на сайте премьера Канады, встреча состоялась в четверг, 22 августа.
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"Премьер-министр и государственный секретарь обменялись мнениями по ряду текущих глобальных вопросов, включая Венесуэлу, Иран, Украину и Джамму и Кашмир. Они также обменялись мнениями по поводу взаимодействия Канады и США в Арктике", - говорится в сообщении.
При этом подробности обсуждения по Украине не сообщаются.
Также Трюдо подтвердил многолетнюю позицию Канады по поводу канадского суверенитета над Северо-Западным проходом в Северном Ледовитом океане.
Кроме того, они подтвердили прочность канадско-американского партнерства, которое будет еще больше усилено путем ратификации нового Североамериканского соглашения о свободной торговле.
Также они обсудили отношения с Китаем.