Трюдо и Помпео обсудили ситуацию в Украине

Они обменялись мнениями по текущим глобальным вопросам.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили ситуацию в Украине.

Как говорится в сообщении на сайте премьера Канады, встреча состоялась в четверг, 22 августа.

Читайте такжеУ Трампа заявили, что Россия первой должна попросить о возвращении к формату G8

"Премьер-министр и государственный секретарь обменялись мнениями по ряду текущих глобальных вопросов, включая Венесуэлу, Иран, Украину и Джамму и Кашмир. Они также обменялись мнениями по поводу взаимодействия Канады и США в Арктике", - говорится в сообщении.

При этом подробности обсуждения по Украине не сообщаются.

Также Трюдо подтвердил многолетнюю позицию Канады по поводу канадского суверенитета над Северо-Западным проходом в Северном Ледовитом океане.

Кроме того, они подтвердили прочность канадско-американского партнерства, которое будет еще больше усилено путем ратификации нового Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Также они обсудили отношения с Китаем.