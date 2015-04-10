WSJ: Россия учениями в Приднестровье намекает Молдове на войну

Об этом сегодня пишет Wall Street Journal в редакционной статье под заголовком: "Следующая мишень России". В учениях приняли участие 400 солдат России, а во время маневров были применены более 10 тысяч боеприпасов, пишет ZN.

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"Владимир Путин, захватив Крым и добившись от Запада уступок в Донбассе, теперь присматривается к территории от Балтийского до Черного морей, которые Москва считает своими законными имперскими территориями. Путин также предостерегает молдован от желания воплотить их мечту о западной интеграции", - говорится в статье.

Издание напоминает, что Приднестровье официально остается суверенной территорией Молдовы. Но Кишинев его не контролирует благодаря вмешательству российских войск, который вспыхнул при поддержке Москвы в начале 90-х годов. Там до сих пор остаются около 1000 российских солдат, хотя Кремль обещал сократить их численность до 2002 года. По мнению издания, вчерашними учениями Путин пытается создать впечатление, что он готов пойти на радикальные шаги, чтобы наказать Молдову за ее желание сблизиться с Западом.

"Было бы приятно думать, что на подобные шаги Запад отреагирует жестче, чем он это делает в ответ на конфликт в Украине. Но мы на это не рассчитываем", - говорится в редакционной статье американского издания.