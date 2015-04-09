Российские депутаты боятся, что "Правый Сектор" заразит "экстремизмом" всю украинскую армию

Как пишут Известия, член комитета Госдумы РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Диденко (ЛДПР) подготовил письма генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву.

"Российская судебная система в прошлом году уже дала свою характеристику организации «Правый сектор» и признала ее экстремистской. Теперь же ВС Украины демонстрируют, что разделяют позицию этой организации, и принимают тысячи ее бойцов в свои ряды. Вместе с принятием экстремистов украинская армия принимает и их радикальное мировоззрение, экстремистские идеи, которые они будут транслировать, уже находясь на официальной службе в форме ВС Украины. Учитывая это, я попросил наши органы дать свою оценку действиям ВС Украины", - заявил Диденко.

Читайте такжеЯрош готов легализовать Добровольческий корпус как профессиональную штурмовую бригаду"Я думаю, не стоит признавать армию экстремистской только из-за того, что в нее вошли некоторые экстремистские батальоны. Я скорее соглашусь с тем, что экстремистским можно признать руководство Украины, которое позволяет себе принимать в ряды армии такие образования", - заявил другой депутат Франц Клинцевич.

В начале апреля советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что бойцы Добровольческого украинского корпуса Правого Сектора (ДУК ПС) переходят на контракт в 79-ю бригаду.

Через два дня начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Виктор Муженко и руководитель Добровольческого Украинского Корпуса Дмитрий Ярош во время встречи договорились о формате взаимодействия ДУК с Вооруженными Силами Украины и назначении Яроша на пост советника Главнокомандующего ВС Украины.