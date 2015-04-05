Ярош назначен советником начальника Генштаба ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Также определен формат содействия ДУК с Вооруженными Силами Украины. Об этом генерал-полковник Виктор Муженко и Дмитрий Ярош договорились во время встречи в Генеральном штабе ВС Украины.

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«Армия сделала большой скачок за последний год в наращивании боеспособности для защиты Украины...Мы также ценим существенный вклад всех добровольческих батальонов в общее дело защиты Родины от агрессора с востока. Бойцы ДУК во многих боях достойно проявили свою высокую мотивацию и боевой дух. Их опыт и знания будут работать на развитие всех Вооруженных Сил», - подчеркнул Муженко.

В свою очередь Ярош подчеркнул, что единство является ключевым условием дальнейшей успешной борьбы и изъявил готовность выстраивать взаимодействие и интеграцию добровольческих батальонов в ВСУ.

Он заверил, что ДУК, выполняя совместные с армией задачи, готов подчиняться армейскому руководству в вопросах, связанных с обороной государства от внешнего врага и дает возможность каждому патриоту защищать Украину.

«Кто-то мобилизуется в армию, а кто-то идет в волонтеры. В то же время есть большая часть добровольцев, которые по разным причинам не могут воевать непрерывно, но готовы воевать на ротационной основе. Мы будем искать также законодательное отражение этих реалий ведения войны, в частности, и для построения социальной защиты таких бойцов и их семей», - сказал Ярош.