Великобритания запретила продавать России подводные аппараты

Ограничения введены, поскольку РФ развивает ряд функциональных возможностей, в частности, способность нарушать работу подводных коммуникаций.

Великобритания ввела запрет на поставки в Российскую Федерацию подводных аппаратов, а также сопутствующего оборудования, программного обеспечения и технологий.

Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента по вопросам международной торговли Великобритании.

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Новые ограничения были применены из-за того, что Россия развивает определенные функциональные возможности, включая способность отслеживать, получать доступ и нарушать работу подводных коммуникаций.

Такие действия, по оценке официального Лондона, представляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, а новый контроль должен минимизировать эти риски.

Соответствующий запрет вступил в силу 14 августа этого года.

Как сообщал УНИАН, британская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы призвала пересмотреть возвращение России в организацию из-за масовых задержаний демонстрантов на акциях протеста в Москве.